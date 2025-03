Arti Marziali. Al ’Judo Day’ di Bologna sul podio i giovani di Cus e Format

Il Palalame di Bologna, ha visto lo svolgimento dell’ormai classico “Judo Day”, manifestazione di judo under 12 organizzato dall’Associazione Sport Village con il patrocinio della Fijlkam. 17 le società in gara con 160 atleti si sono date battaglia, judoisticamente parlando, sui 4 tatami a disposizione per conquistare le posizioni di rilievo e con esse le madaglie. Il Cus Ferrara con 12 ragazzi in gara era rappresentato in tutte le categorie (bambini 2020-2019-2018, fanciulli 2017 2016, Ragazzi 2015-2014) ed ha fatto l’en plein, conquistando ben 12 medaglie. Primi posti per Bianca Tagliatti, Maria Rosa Gulisano e Chiara Gatti, medaglia d’argento per Tommaso Gelzo e Galeazzo Dosi Guzzinati, mentre il bronzo lo hanno conquistato Jacopo Fabiano, Giovanni Brandolini, Andrea Antonellini, Bruno Romanazzi, Alessandro Monteleone, Luigi Belvederi, Ettore Bronzi. Ovviamente soddisfattissimi i tecnici De La Paz e Andreolla per i risultati ottenuti dai piccoli atleti cussini.

Anche l’asd Format Ferrara ha partecipato alla competizione con alcuni dei suoi giovanissimi atleti. I bambini hanno ottenuto due medaglie d’argento con Farina Foschi Maddalena e Rayyan Imran e due medaglie di bronzo Leonardo Sisti e Paolo Malagoli.

Gli impegni per la Format continueranno anche nelle prossime settimane, in primis la coppia Giulia Ghiraldello-Veronica Vitali parteciperanno domenica al Gran Prix di Pordenone, gara nazionale di kata.