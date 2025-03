Sette atleti ai Campionati italiani che si sono svolti a Cassino. Banca Tema molto bene nel cross

Atletica Grosseto Banca Tema impegnata a Cassino ai campionati italiani di cross. La società biancorossa ha preso parte al massimo appuntamento nazionale di corsa campestre con numeri record: sono stati infatti ben sette, numero record, i portacolori dell’Atletica Grosseto Banca Tema che hanno preso parte ai Campionati Italiani di Cross 2025.

Al Campus Folcara di Cassino, già protagonista della rassegna lo scorso anno, presenti le squadre Allievi composte da Filippo Bonucci, Davide Borselli e Pietro Colombo e, al femminile, da Matilde Di Monaco, Emilia Fani e Aurora Funghi.

Al via della gara Cadette c’era invece Frida Schiavi, la più giovane della spedizione, che ha chiuso al novantaseiesimo posto la gara sui due chilometri.

Il miglior piazzamento di giornata è stato quello di Filippo Bonucci, cinquantunesimo tra gli Allievi (cinque chilometri) nella competizione che ha visto anche il centotrentatreesimo posto di Pietro Colombo. Tra le Allieve (quattro chilometri), che a livello societario chiudono trendaduesime, Aurora Funghi è centoventiquattresima, Emilia Fani centosettantottesima e Matilde Di Monaco centosettantanovesima.

Negli Allievi si erano già qualificati con i minimi federali dello scorso anno Filippo Bonucci e Pietro Colombo (entrambi già a Cassino lo scorso anno rispettivamente trentasettesimo e settantaseiesimo nella finale nazionale Cadetti), il terzo punteggio di Davide Borselli ha permesso la qualificazione a squadre con il quinto posto.

Appena fuori le Allieve giunte seste, ma con una rinuncia sono state le prime ripescate per la prima esperienza in un campionato nazionale di Aurora Funghi con le compagne di squadra grossetane Emilia Fani e Matilde Di Monaco. Ripescaggio anche Frida Schiavi, anche per lei alla prima esperienza tricolore.