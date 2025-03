Motocross. Mancini costretto al ritiro per un problema all’occhio

La dea bendata in questo impegnativo scorcio di avvìo stagionale non assiste Simone Mancini, il giovane pilota di motocross cingolano impegnato col Team FanticFactory Emx nei massimi campionati italiano e continentale. Mancini, 17enne, all’esordio nella classe 250 cc. della categoria Senior, ha iniziato l’Europeo disputando a Cozar il Gran Premio di Spagna. In gara-1 è stato costretto al ritiro per un problema elettronico all’apparato della moto. Durante la fase-2 stava crescendo il suo rendimento dal settimo posto, quando (i concorrenti erano stati costretti a togliersi gli occhiali per lo strato di fango che schizzava dalla pista) è stato colpito all’occhio destro da una manciata di sassi che si erano sprigionati dalle ruote della moto di un avversario. Mancini, subito dopo l’imprevisto, è stato medicato nel pronto soccorso dell’impianto, ha sostenuto una visita oculistica da cui si è accertato che l’occhio aveva subìto non trascurabili conseguenze, comunque è in via di miglioramento per le cure a cui è sottoposto. Quindi è tornato in Italia, nella residenza lombarda in cui vive. Sabato e domenica, sul crossodromo di Saint Jean d’Angeli, vicino a Bordeaux, è in calendario la seconda prova dell’Europeo: Mancini effettuerà la competizione se, come tutto lascia prevedere, avrà recuperato al meglio le condizioni visive.

Gianfilippo Centanni