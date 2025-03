Calcio a 5. In festa la Kappabi Potenza Picena. Conquistata la salvezza in A2

Weekend positivo per il calcio a5 maceratese grazie a due vittorie ed un pareggio in trasferta. Ma soprattutto perché uno dei due successi è valso l’aritmetica salvezza della Kappabi Futsal Potenza Picena con due turni di anticipo. I potentini saranno protagonisti nella serie A2 nazionale anche per la prossima stagione e sarà la terza di fila. I punti che mancavano per la certezza sono maturati a Rieti con il blitz 6-8. Una partita bizzarra contro il New Real, almeno nello svolgimento del primo tempo, perché i giallorossi l’hanno sbloccata ma poi sono andati sotto 3-1, a quel punto si sono riaccesi e ribaltato di nuovo la situazione fino al 3-4. Nella ripresa i ragazzi di Sapinho hanno controllato gli avversari e gestito il vantaggio trascinati dal poker dello scatenato Belleggia. Grande e meritata festa in casa potentina e buone notizie anche in B dove Recanati è stata spumeggiante contro il Città di Chieti che si presentava da seconda forza del girone D. I leopardiani hanno travolto gli abruzzesi 6-1 in virtù di un avvio pazzesco, 4 gol in 13 minuti, e si sono riportati in quarta posizione. Pareggio pirotecnico per il Cus Macerata a Teramo dove gli universitari hanno impattato 3-3 con il Lisciani ed il secondo pari di fila tiene i cussini ancora al penultimo posto e dentro i playout. Non ci voleva magari la vittoria dei cugini del Cus Ancona che ora sono a +3 e teoricamente salvi. I tornei nazionali si fermano e riprenderanno il 29 marzo. Andrea Scoppa