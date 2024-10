Arrampica sportiva. Rontini, la Coppa Europa è sua. Per Strocchi medaglia d’argento

Grazie al bronzo vinto nella tappa francese di Troyes il faentino Marco Rontini del Gruppo Sportivo Esercito si è aggiudicato per la terza volta consecutiva la Coppa Europa di arrampicata Speed riservata alle categorie giovanili. La vittoria è mancata a causa di una scivolata in semifinale contro il francese Jerome Morel. Il riscatto è arrivato nella per il terzo posto dove ha superato l’ucraino Denys Haliuhin. Ottima anche la prestazione di Alice Strocchi, della Carchidio Strocchi Faenza, arrivata quarta nella sua categoria nella classifica di Coppa. Sara Strocchi dell’Istrice Ravenna ha invece ottenuto il secondo posto in Coppa Europa, ma nella gara francese, pur dominando nelle qualifiche, è scivolata in semifinale, vedendo così svanire le possibilità di vincere l’oro. Si è comunque prontamente rifatta nello spareggio per il bronzo ottenendo il suo nuovo personale. Settimo Ludovico Borghi, che ha pagato una indecisione nei quarti di finale dopo essere stato in testa per quasi tutta la gara.