Arrampicata. Il Coni premia Zama

Per la prima volta la Palma d’Oro del Coni - Comitato Olimpico Nazionale, è stata attribuita a un tecnico dell’arrampicata. A riceverla dalle mani del Presidente del Coni Giovanni Malagò è stato il faentino Stanislao Zama, già campione di arrampicata e oggi titolare della SZ Performance, nonché allenatore della Nazionale e dei ragazzi della squadra Carchidio Strocchi a Faenza. La motivazione di questo riconoscimento consegnato da Malagò è per aver portato Matteo Zurloni, a sua volta insignito del Collare d’Oro, alla vittoria nel Campionato del Mondo Speed e al conseguente pass olimpico per Parigi 2024. Stanislao Zama aveva già in passato accompagnato Ludovico Fossali, alla conquista di un Mondiale e alla partecipazione a Tokyo 2021.

Da sottolineare inoltre è che Zama ha bruciato le tappe: il faentino infatti ha soltanto ventotto anni e di solito il raggiungimento di un traguardo così ambito si conquista a fine carriera. Un grande risultato dunque ottenuto dal faentino Zama, che ha dimostrato, con questo riconoscimento, la bontà del lavoro effettuato in questi anni (Zama e Zurloni in foto).