Arrampicata, super Marzolini

Michela Marzolini della Carchidio Strocchi si è laureata campionessa regionale Middle di orienteering nella categoria W35, titolo conquistato nel bosco del parco provinciale Monte Moria a Morfasso nel piacentino. Nella stessa gara è arrivato terzo Daniele Jabr (M35) e hanno ottenuto piazzamenti Davide Valpiani e Mauro Bussi. Dagli impegni regionali si è poi passati a quelli di Coppa Italia Bosco, nella foresta della Val di Sella in prossimità di Borgo Valsugana con la prima giornata dedicata alla specialità Middle e la seconda alla Long. Il risultato migliore è arrivato da Mattia Rontini (MB), che grazie a un secondo posto nella Middle e ad un quarto nella Long, si è classificato secondo anche nella Combinata. Sesto e terzo posto per Daniele Jabr (M45) che ha ottenuto la quarta piazza finale. Stessa performance complessiva anche per Massimo Rontini (MC). Buona anche la prestazione di Massimo Guidi al rientro.