Arti marziali. Al via i festegiamenti per i 50 anni del club del maestro Croceri

Quattro grandi maestri in arrivo dal Giappone per festeggiare il mezzo secolo di attività dell’Asd Dojo Kenshiro Abbe – Gruppo Marche, diretto dal maestro Corrado Croceri con una serie di appuntamenti che inizieranno oggi per concludersi sabato. Si tratta Katsuhiko Kashiwazaki e Yasuhiko Moriwaki, campioni del mondo nel 1981, Seiki Nose, vicecampione nello stesso anno e bronzo a Los Angeles 1984, e Tomoo Hamana, pluricampione del mondo di Kata. I quattro, tutti 8° Dan, saranno gli insegnanti del seminario al palasport di Corridonia davanti a una platea di praticanti provenienti dall’Italia e dall’Europa. Il seminario non si limiterà alla pratica sul tatami, ma esplorerà anche gli aspetti storici, culturali ed etici del Judo. Il programma inoltre prevede la partecipazione di istituzioni dedicate all’educazione e allo sport, come scuole, università e famiglie. Si inizierà alle 11 con il tour degli ospiti per il centro di Corridonia e la visita alla Eli Factory di Montegranaro, poi dalle 16.30 il professor Marcello Ghilardi parlerà di "Judo, oltre l’aspetto sportivo", a seguire, lezione pratica con il maestro Kashiwazaki. Pratica protagonista anche domani dalle 10 alle 12 insieme con il maestro Moriwaki e dalle 17 alle 19 con il maestro Hamana. La manifestazione si chiuderà sabato con il maestro Nose (10-12), poi, dalle 17, si terrà festeggerà il 50° anniversario del Dojo Kenshiro Abbe al Teatro Eli Group alla zona industriale di Civitanova