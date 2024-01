Arti Marziali, domani attesi almeno cinquecento atleti. Karate al palasport

In cinquecento da tutta l’Emilia-Romagna per le gare di karate. Un appuntamento atteso e che si terrà domenica 14 gennaio al palazzetto dello sport di Ferrara. La manifestazione è un trofeo regionale di karate tradizionale, con prove che si terranno dal mattino fino al pomeriggio, precisamente si svolgerà dalle 9.30 alle 18.30. Alla manifestazione regionale parteciperanno complessivamente cinquecento atleti di età compresa tra i 6 e i 45 anni, i quali si cimenteranno in prove di Kata e di Kumite individuale. Un evento di richiamo regionale che è stato patrocinato dal Comune di Ferrara, che sarà rappresentato nella giornata di gare dall’assessore allo sport Andrea Maggi e dal responsabile delle strutture sportive Fausto Molinari. L’organizzazione è curata dalla A.S.D. (Associazione Sportiva Dilettantistica) Yama Arashi Dojo di Ferrara, presieduta da Marco Succi, la cui palestra è situata in via Domenico Rambaldi a Ferrara. L’ingresso al palazzetto dello sport per assistere alla manifestazione sportiva sarà gratuito e aperto a tutti.

Il programma della giornata inizierà dalle 9 con il controllo degli atleti iscritti al trofeo regionale, poi a seguire alle 9.30 inizio delle gare. "Si tratta di un trofeo regionale – precisa Marco Succi – di grande richiamo e che non si teneva a Ferrara da circa dieci anni. Speriamo che i ragazzi si avvicinano al mondo del karate, le palestre a Ferrara dopo il Covid hanno registrato un calo generale. Nel nostro Dojo siamo una decina dai 6 anni fino a 56 anni. Tra questi Sabrina Succi, 19 anni, cintura nera primo Dan, terza ai campionati regionali e sul podio ai campionati nazionali".

Mario Tosatti