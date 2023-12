Arti Marziali. Esami e auguri per l’As Hiroshi Shirai

E’ arrivato il Natale anche nel Dojo dell’As dilettantistica diretta dal maestro Mauro Soavi. Come di consueto all’avvicinarsi della fine dell’anno l’As Hiroshi Shirai di Ferrara raccoglie tutti i suoi giovani atleti per la consueta seduta di esami.

Il maestro Soavi, coadiuvato dal presidente dell’associazione e da numerosi istruttori ed atleti esperti, ha quindi sottoposto le giovani leve alla verifica degli apprendimenti finalizzata al cambio di cintura.

Ragazze, ragazzi ed emozionati genitori si sono raccolti silenziosamente nel Dojo per assistere agli esami.

Tutti sono stati promossi e nella rituale fotografia di gruppo mostrano orgogliosi il loro attestato.

Il maestro, visibilmente soddisfatto anche per le numerose presenze che quest’anno lo hanno costretto a suddividere i corsi in più turni, ha concluso la serata con un abbraccio e un augurio a tutti per il 2024, giovani e giovanissimi atleti e alle loro famiglie.

re. fe.