Arti marziali. Fight Club, stage di formazione

Il 2025 è iniziato all’insegna della formazione per le sezioni karate, arti marziali miste e difesa personale del Fight Club Ravenna, che nel frattempo ha riattivato tutti i corsi di karate, combat sport e functional traning.

Nel karate, il Fight Club ha partecipato all’edizione n.24 dell’International Eurocamp di Cesenatico, progetto che promuove nella nostra regione le arti marziali come strumento di coesione ed aggregazione per le fasce pre-agoniste. Il Fight Club si è presentato col dt Vito Durante e con gli atleti Giuseppe Stanganelli, Alessandro Cirstea, Giacomo Montanari, Christian Falcone, Leonardo Stanganelli, Giorgia Grieco e Bianca Medri.

Per il settore Arti marziali miste, Giacomo Siroli, aspirante istruttore K1, Giulia Garofalo, atleta Mma a contatto pieno, e Lucia Ballardini, atleta K1 light contact, hanno partecipato al seminario di formazione a Milano e allo stage di boxe tenuto da Andrea Galbiati.

Per il settore Difesa personale, domenica è in programma il 3° appuntamento con Wonder, il nuovo progetto Fight Club nato per promuovere conoscenza e consapevolezza dei principi di difesa personale femminile.