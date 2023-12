Arti marziali: i due atleti i n questo anno sono riusciti a vincere il titolo nazionale nella disciplina K1. Kickboxing, Corsetti e Velea in vetrina nel Team Jakini: arrivano altri riconoscimenti

AREZZO

Premi e riconoscimenti per i campioni italiani di kickboxing del Team Jakini. Lorenzo Corsetti e Daniel Velea sono i due atleti che, nell’ultimo anno, sono riusciti a vincere il titolo nazionale nella disciplina K1 e a dare il via a un percorso sportivo internazionale che proseguirà nel 2024 con la partecipazione a incontri contro avversari di tutta Europa. Questi traguardi sono stati festeggiati e valorizzati con un doppio momento istituzionale promosso dai comuni di Monte San Savino e di Capolona che hanno previsto cerimonie di premiazione per questi due rappresentanti del Team Jakini. Il primo riconoscimento è spettato al savinese Velea che ha conquistato il tricolore nei -75kg al palasport Estra "Mario d’Agata" in occasione della ventiseiesima edizione del gran galà degli sport di combattimento "Le stelle del ring" al termine del combattimento contro Isuf Mihail della Power Gym Craiova.

Il venticinquenne è stato ricevuto da Gianni Bennati, sindaco di Monte San Savino, che ha consegnato la medaglia della città in segno di ringraziamento per l’ascesa agonistica verso i massimi palcoscenici nazionali.

Alla vigilia di Natale, Corsetti e Velea avevano poi ricevuto una targa da parte dell’amministrazione comunale di Capolona direttamente dalle mani del sindaco Mario Francesconi in segno di riconoscenza per la promozione dello sport a livello territoriale.

Questo Comune aveva contribuito lo scorso giugno all’organizzazione della venticinquesima edizione de "Le stelle del ring" dove Corsetti incrociò i guantoni nei -73kg con Ilyas Karim del Team Driss di Perugia e dove conquistò il primo importante successo della sua carriera da professionista: la cintura di campione d’Italia.

Andrea Lorentini