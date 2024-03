Arti marziali. I ninja viareggini della Tengu Academy fanno incetta di medaglie ad Alessandria

Per la prima volta nella sua storia la Tengu academy, scuola di Ninjutsu viareggina, ha partecipato ad Alessandria alla Coppa Italia JuJutsu all Styles. L’esordio nel mondo delle competizioni è stato entusiasmante, tutti gli 11 atleti si sono classificati sul podio, in ognuno dalle tre specialità previste: Percorso atletico, Kata a Coppie, Esibizione a squadre. I risultati nella gara di Alessandria Premio alla scuola Tengu Academy Coppa Argento - secondo posto nel trofeo memorial Pacellini di kata. Coppa Bronzo – terzo posto nella classifica della Italian open cup.

Esibizione a squadre under 12. Oro: Jacopo Lanzetta, Alessio Romagnoli, Dylan Simonetti, Alberto del Vecchio; under 16 bronzo: Alessandro Moffa, Federico Lazzeri, Alessandro Damiani, Michelangelo Barsanti Seniores; argento: Claudia Cupisti, Alex Damiani, Michael di Bella, Margherita Allegrini.

Kata a coppie under 12 Oro: Iacopo Lanzetta, Alessio Romagnoli; argento: Dylan Simonetti, Alberto Del Vecchio. Under 14 Oro: Alessandro Moffa, Federico Lazzeri. Under 16 Oro: Michelangelo Barsanti, Claudia Cupisti; bronzo: Alessandro Damiani, Claudia Cupisti; Seniores Argento: Michael Di Bella, Margherita Allegrini.

La scuola viareggina fondata nel 2009 dal maestro Maurizio Pucci, affiancato dal maestro Alessandro Rota, ha come fine l’evoluzione umana attraverso la pratica delle arti marziali. Attualmente ha la sede operativa al Ctl di Lido. Vengono praticate Ninjutsu come arte marziale, TaiChi – QiGong come arte salutistica e KickJutsu come sport del combattimento.