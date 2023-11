Arti marziali. Il montecosarese Mariani ai Mondiali di Tokyo

Il diciottenne karateka Diego Mariani è stato convocato per un Mondiale ed è stato selezionato dal diretto allievo del fondatore del ‘’Kyokushinkai’’, una specifica tipologia di Karate. Il giovane parteciperà al campionato Internazionale in programma oggi e domani a Tokyo. Lo stile del karate Kyokushinkai coniuga mirabilmente principi estetici e spiritualità. Il montecosarese Mariani ha già fatto vedere il suo valere classificandosi secondo al "campionato nazionale Italia Mas Oyama Cup 2023. Il giovane, cresciuto dal suo tutor sportivo Luca Di Lorenzo, si è sottoposto a un duro allenamento per farsi trovare pronto alla competizione mondiale. Mariani, già istruttore diplomato, ha partecipato per la categoria Kumité a innumerevoli campionati europei grazie ai quali domani sarà l’unico marchigiano a far parte della squadra italiana di karate Kyokushinkai a Tokyo, per la sua categoria. Soddisfazione per la società "Karate Kyokushinkai Marche Asd’’ di Montecosaro.