Arti marziali, il “tempio massimo“ protagonista NELLE QUALIFICAZIONI CENTRO DELLA FEDIKA disputate a orvieto. Giacomo Felice Serrao trionfa nei Senior e raggiunge la vetta nel ranking nazionale

Giacomo Felice Serrao ha fatto un nuovo exploit a Orvieto dove si sono disputate le qualificazioni Centro della Federazione Fedika. Questa competizione di alto livello ha visto sfidarsi i migliori atleti per conquistare un posto nel ranking nazionale. L’Apuano d’Oro è risultato tra i protagonisti dimostrando tutto il suo talento nella specialità kata. L’atleta massese si è classificato terzo nella categoria Juniors e ha conquistato il primo posto nella categoria Senior raggiungendo così la vetta del ranking nazionale. Un risultato davvero prestigioso che va a premiare l’impegno costante e la crescita sportiva di un ragazzo sempre più performante.

L’evento di Orvieto ha visto una partecipazione di alto livello, con atleti determinati a contendersi ogni punto sul tatami che hanno reso la gara emozionante e spettacolare. Dopo il successo in terra umbra Serrao si prepara a una nuova sfida internazionale: il prestigioso European Tour a Londra, dove affronterà i migliori karateka d’Europa. Si tratterà di un’occasione per confermare il suo valore e continuare la scalata ai vertici del karate internazionale. Giacomo Felice è figlio d’arte visto che il padre Massimo è maestro 6° dan ed è proprio lui che lo segue negli allenamenti e nella crescita sportiva.

Serrao Junior si allena al “Tempio Massimo“, in via Sotto i Poggi a Massa, nel dojo di cui proprio il genitore è il titolare. Qui si tengono corsi di alta specializzazione tecnica, anche in lingua inglese. Chi fosse interessato può richiedere informazioni al numero 348 2854822.