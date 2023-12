Arti Marziali. Judo Kodokan Empoli sugli scudi

Due titoli toscani, altrettante medaglie di bronzo e due argenti. Questo l’invidiabile bottino portato a casa dal Judo Kodokan Empoli al recente campionato regionale di tutte le classi agonistiche andato in scena a Riotorto (Li). A laurearsi campioni toscani sono stati Daniela Aviles Florentino per gli Esordienti B (52 kg) e Giulio Manenti nella categoria Juniores (73 kg). Sul secondo gradino del podio sono invece saliti Guglielmo Lippi tra gli Esordienti B (46 Kg), Sofia La Rosa nelle Esordienti B (63 Kg) e Davide Parri negli Juniores (73 Kg), sconfitto in finale proprio dal compagno di squadra Manenti. Infine, al terzo posto si sono piazzati Davide Albano per gli Esordienti B (42 Kg) e Gabriele Palmieri nella medesima categoria, ma per il peso 50 Kg. Successi che sono poi stati celebrati nella tradizionale festa di fine anno, insieme al passaggio di cintura di Giulio Manenti (secondo Dan) e Lorenzo Favagrossa (cintura nera primo Dan). Quest’ultimo ha superato brillantemente gli esami davanti alla Commissione di Esami del Comitato Regionale Toscano, la quale ha anche espresso parole di apprezzamento tanto per l’atleta quanto per il team empolese.