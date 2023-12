Arti Marziali. Ripartono a gennaio i corsi targati Wmac

Dopo lo stop forzato causa covid, riparte da gennaio in casa Wmac Europe e Wmac Italia il corso di difesa personale incentrato sul metodo Mind Self Defense, mutuato in larga parte dal Krav Maga. Il metodo, brevettato a livello mondiale dal presidente Mauro de Marchi e riconosciuto sul territorio nazionale dall’ente di promozione sportiva C.S.I. (che lo ha inserito tra le specialità e gli stili del karate) coniuga le tecniche di difesa personale mutuate dalle arti marziali tradizionali insieme alla preparazione psicologica anti-aggressione. Il corso inizierà a gennaio appena terminato il periodo di feste natalizie, e sarà aperto a tutti e tutte, senza limiti di età. Sede del corso, la sala attrezzata presso il Campo sportivo di Francolino. Per informazioni relative al corso, mail: wmacitalia@gmail.com oppure whatsapp: 348-9038855.