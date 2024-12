ARTI MARZIali. Terzo gradino del podio per il Judo Kodokan Empoli al campionato italiano di Ostia

Ennesima medaglia di prestigio per il Judo Kodokan Empoli, che è salito sul terzo gradino del podio al campionato italiano a squadra di judo A2 Junior/Senior, andato in scena al Pala Pellicone di Ostia. Un bronzo ottenuto grazie alle performance di Alessio Di Clemente (-66kg), Giulio Manenti (-73kg), Gherardo Lippi (-73kg), Lorenzo Tosi (-81kg), Davide Parri (-81kg) e Francesco Tosi (-90kg), oltre che a Davide Graziosi (+90kg) e Mattia Zollesi (-66 kg), rispettivamente in prestito dall’Harmony Club e dal Cus Parma. A guidare la spedizione empolese coach Alessandro Di Clemente. Uno storico risultato che chiude una stagione sportiva già ricca di soddisfazioni individuali per Giulio Manenti, argento in Coppa Italia A2, e Gherardo Lippi, bronzo ai Campionati Italiani Juniores A2. I successi raggiunti sul tatami dagli atleti, grandi e piccoli, si coniugano al grande impegno profuso dal Kodokan Empoli sul territorio per finalità sociali e di volontariato, a partire dai corsi di autodifesa organizzati nelle scuole fino alle iniziative di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, tra cui quella più recente del 30 novembre scorso all’interno del Centro Coop Empoli.

A tutto questo si aggiunge la collaborazione ormai consolidata con "Lilith Centro Aiuto Donna", che ha portato anche all’organizzazione di un torneo di judo in programma il prossimo 19 gennaio a Fucecchio, con più di 600 piccoli e piccole atleti, il ricavato sarà interamente devoluto al Centro Lilith.