Arti Marziali. Wmac, oro in Repubblica Ceca. Sugli scudi Sergio de Marchi

La storica cittadina di Chomutov, in Repubblica Ceca, si è riempita del meglio delle arti marziali targate Wmac tra il 20 e il 22 settembre, in occasione dei World Martial Arts Games 2024. A questi Campionati del Mondo hanno preso parte 2214 tra atleti e atlete provenienti da 4 continenti, con gruppi numerosissimi provenienti da Inghilterra, Stati Uniti e Germania, ma

anche con rappresentanti da India, Iran e Canada, oltre ovviamente a tantissime nazionali europee.

Da Ferrara, a questo appuntamento imperdibile hanno preso parte i maestri Mauro de Marchi e Sergio de Marchi, il primo in veste di presidente europeo e arbitro per il settore della kickboxing light contact, il secondo come referente nazionale e atleta nelle forme di arti marziali.

Dopo due giornate dedicate agli sport da combattimento, domenica 22 oltre 900 atleti si sono affrontati nelle discipline marziali tradizionali.

In questo contesto sono arrivate i successi per lo sport ferrarese, grazie appunto alla performance di Sergio de Marchi. L’estense si presenta prima nei kata hard styles a mani nude, e lascia la migliore impressione sui giudici, conquistando la medaglia d’oro davanti agli appartenenti della fortissima compagine statunitense; quindi, de Marchi gareggia anche nelle forme tradizionali con armi giapponesi, categoria in cui si presentavano atleti di 3 continenti diversi, e nuovamente trionfa con una prestazione eccellente.

Il doppio successo di Sergio de Marchi viene sottolineato anche dal presidente mondiale Wmac Harald Folladori, che conferisce al ferrarese una katana onorifica. Si tratta dell’ennesimo riconoscimento sul campo per l’atleta di casa nostra.

Il gruppo estense di Wmac Italia ha appena riaperto i propri corsi di karate, kickboxing e kobudo

per amatori e agonisti. Per informazioni e adesioni, scrivere a [email protected], o @demarchisergio91 su instagram.

re. fe.