Atletica. ’7 km di San Silvestro’: show dei fratelli Generali

Dominio dei fratelli Generali alla terza edizione della "7 Km di San Silvestro", organizzata dalla Podistica Lippo Calderara. Emanuele ed Elia Generali, atleti del Celtic Druid Castenaso, agricoltori di professione, protagonisti assoluti per l’intera durata della gara che ha registrato la presenza 165 concorrenti. Al comando per l’intero percorso, corrono spalla a spalla, ma nel finale è Emanuele, il più giovane, ad avere la meglio. Arriva per primo in 22.56 a venti secondi dal record ottenuto dal fratello nella prima edizione seguito da Elia, 23.00 e Alessio Franchetto, 24.13. In campo femminile Gloria Venturelli, Atletica 85 Faenza, brinda con un crono di 26.45. In evidenza il secondo posto di Melissa Pezzini, diciassettenne della Polisportiva Centese che chiude in 27.58 davanti a Michela Guidotto (Atletica Blizzard), 28.05. Applausi per Elvino Gennari, settantasettenne (Polisportiva Unione 9) che chiude in 39.03.