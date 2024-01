Atletica: ad ancona. Lovepreet Rai e Turchi d’applausi

Al PalaCasali ad Ancona, negli 800 metri Mattia Turchi e Lovepreet Rai si sono ben comportati. Mattia Turchi gareggia nella prima delle 9 serie di 800 metri e chiude sesto tra più di 90 atleti. Con 1’52“93 demolisce il suo precedente primato indoor, avvicinandosi a meno di un secondo al pb di 1’52“16 fatto segnare a Imola la scorsa stagione outdoor. Mattia, appena entrato nella categoria Promesse, si porta così a casa il minimo per i Campionati Italiani di categoria e ipoteca anche un eventuale minimo "B" per gli Assoluti. Buona prova anche per Lovepreet Rai che corre un buon 800 in 2’19“22, avvicinandosi a poco più di un secondo dal proprio personale indoor, che vorrebbe dire minimo di categoria.

m.m.