Atletica Alpi Apuane protagonista in Toscana. Nannizzi e Micchi incoronati vincitori nel Versilia Marathon

Gare regionali nel calendario degli atleti del Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde Cetilar. Nella prima edizione della “Versilia Marathon“ di Viareggio, sulla distanza dei 10 km. vittoria assoluta biancoverde sia maschile che femminile, rispettivamente con Andrea Nannizzi e Marta Micchi (nella foto); secondo posto assoluto per Alice Coltelli; vittoria di categoria per Michelangelo Fanani (SM55), Marco Benvenuti (SM50) e Fabrizio Santi (SM70), secondo posto di categoria per Zivago Anchesi (SM 45, nono assoluto) e Luca Salotti (SM40) e buone prove per Adriano Mattei, Francesco Casettari e Stefano Grassi. Nella stessa manifestazione, ma sulla distanza dei 21 km., vittoria di categoria per Daniele D’Andrea (SM40, quarto assoluto) e buone prove per Gabriele Battelli e Luigi Turri.

Alla nona edizione della “Avis run“ gara di 10 km sulle strade di Montecatini Terme, nel pistoiese, secondo posto assoluto per Alice Parducci, secondo posto di categoria per Marco Osimanti (SM60) e buone prove per Manuel Tilocca, Lorenzo Pellegrini, Roberto Gianni, Alessandro Beani e Giovanni Tommasi. Alla “Super Tuscany Ecomarathon“ di Castagneto Carducci, nel livornese, vittoria assoluta per Daniele Sandroni sulla distanza di 12 km e buona prova per Barbara Donati (ottava assoluta) su quella di 23 km.

ma.mu.