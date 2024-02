Atletica. Avvio di stagione sugli scudi per gli atleti cussini

E’ iniziata la stagione agonistica 2024 per gli atleti della sezione atletica del Cus Ferrara, alcuni dei quali si sono subito cimentati nelle prime competizioni su pista dell’anno negli impianti indoor o nella specialità cross. Hanno aperto le gare i più esperti delle categorie Assolute (Seniores, Promesse e Juniores), impegnati nei meeting indoor di Modena e di Padova. A Padova Lorenzo Basco ha corso i 60 m in 7”24, mentre a Modena Tommaso Pirazzini e Maia Vocca nella stessa distanza hanno ottenuto rispettivamente 7”76 e 8”25. Questi stessi atleti hanno poi gareggiato a Padova; Basco ancora nei m 60 ottenendo 7”25, la Vocca e Pirazzini nei m 400 (1.01”72 per Vocca, 55”07 per Pirazzini).

A Padova erano presenti anche la nuova arrivata Silvia Fortunato, che ha corso i 60 m in 8”11, e Lorenzo Abate, che nei m 400 ha ottenuto un 57”46. Nelle competizioni di domenica scorsa sono scesi in campo altri atleti cussini: a Padova Elena Bonafè ha affrontato la sua prima gara dell’anno negli 800 correndo in 2.30”69, mentre la compagna Vocca nei 400 ha corso in 1.03”82 e Pirazzini sempre nei 400 con 55”72. Nel campo di Modena outdoor hanno iniziato la loro stagione anche le martelliste Miriam Botti, approdata alla categoria Promesse, e Alice Benini che invece è ancora Juniores. Buon esordio di stagione per entrambe, in particolare per Botti che ha vinto la gara Promesse lanciando 37,53, misura già vicina ai suoi migliori lanci; Alice ha scagliato l’attrezzo a 26,27 classificandosi al nono posto.