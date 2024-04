Atletica Campionati nazionali Csi a Lecco. Runnerini protagonisti nella corsa campestre

Tricolore che fa sognare. I Runnerini Doc Asd Afaph si mettono in luce nella 25ª edizione dei campionati nazionali di corsa campestre Csi. La kermesse, svoltasi tra Calco e Brivio (Lecco) ha radunato alle griglie di partenza oltre 2000 atleti. Sotto l’occhio vigile dei coach Vittoria Bertelloni (che li segue da anni) e Riccardo Lazzarotti, gli atleti apuani hanno mostrato di cosa sono capaci su un percorso molto tecnico. Una partenza ampia che si chiudeva in una curva molto stretta col passaggio su un ponticello installato su un canale. Pendenze a saliscendi con cambi di direzione costanti e strappi che mettevano i concorrenti a dura prova. Tre percorsi distinti in cui i corridori si sono destreggiati abilmente davanti a un pubblico caloroso ed esultante in un’atmosfera emozionante.

Per i Runnerini, tra gli Esordienti A primo anno (2014), prova di livello per la talentuosa Sara Fregosi su un tracciato di 750 metri e su un lotto di 68 avversarie. Per lei un prezioso 39° gradino in 3’33“58 con un finale in crescendo. Tra i pari età si mette in gioco Leonardo David Mazzoni che tenta il tutto per tutto su un lotto di 80 atleti. Per lui un buon 58° gradino in 3’30“72. Tra i secondo anno (2013) performance da 10 e lode per lo sprinter e tenace Luca Pasquini. Una gara all’attacco sin dalle prime battute chiusa al 18° posto in 2’59“93 su 94 atleti.

Degne di plauso le prestazioni delle Ragazze impegnate su un circuito molto tecnico di 1100 metri. Matilde Della Bianchina ha fatto corsa di testa iazzandosi al primo anno nella categoria 14ª su una schiera di 103 concorrenti con il tempo di 4’41“41. Non è da meno per impegno e tenacia la compagna di squadra Emma Barsanti: nonostante i pochi allenamenti per guai fisici si è messa in gioco chiudendo 83ª in 5’36“35. Il polivalente Francesco Lazzarotti, reduce dall’ottima prova di corsa in montagna Fidal a Reggello, tenta l’attacco tra i Ragazzi sui 1100. Chiude al 30° posto su 80 rivali con il tempo di 4’40“48.

Buone prove anche tra i Master con gli amatori B. In campo, su un circuito (svariati giri da coprire) di 5900 memtri, Simone Fregosi e Gianluca Mazzoni. Soddisfatta la coach Bertelloni.