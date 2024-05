Cus. Maratona di Curtatone. Due pisane sul podio

La Battaglia di Curtatone e Montanara, nella quale storicamente preso parte anche gli studenti pisani nel maggio del 1848, è la base per una importante manifestazione podistica. La partecipazione della delegazione pisana alla Maratona della Battaglia di Curtatone, svoltasi la scorsa domenica, è stata quindi un vero trionfo di spirito sportivo e storico. Oltre 600 podisti si sono riuniti nella provincia di Mantova per onorare questa iniziativa che ha saputo coniugare lo sport con la memoria storica. Giunta alla sua seconda edizione, la maratona è frutto di un gemellaggio tra la Maratona di Pisa e quella di Curtatone, un legame che trova le sue radici nella storica battaglia, nella quale i pisani si unirono alle truppe piemontesi contro l’esercito austriaco.

Ad accompagnare questa commemorazione, una delegazione eterogenea proveniente da Pisa, guidata dal celebre maratoneta 96enne Angelo Squadrone, presidente Onorario di Club Super Marathon. Insieme a lui, gli studenti Eljo Kamberaj e Domitilla D’Andrea, ed Elisa Gabrielli. Nonostante i 10 chilometri del percorso, Squadrone ha dimostrato ancora una volta il suo spirito combattivo, raggiungendo il traguardo con l’ammirazione di tutti i partecipanti, andando oltre l’età anagrafica. Ma la vittoria non si è limitata alla performance individuale: la delegazione pisana ha portato a casa ben due coppe. Elisa Gabrielli ha conquistato il terzo posto assoluto tra le donne nella corsa competitiva dei 10 km, mentre Domitilla D’Andrea si è piazzata al terzo posto assoluto nella mezza maratona competitiva. "Un sentito ringraziamento va dunque alla delegazione pisana - scrive il Cus Pisa in una nota -, per aver partecipato con entusiasmo e determinazione a questa commemorazione. Un ringraziamento che si estende anche all’Università di Pisa e al Centro Ricreativo per i Dipendenti Universitari, per la preziosa collaborazione che ha reso possibile questa indimenticabile esperienza".