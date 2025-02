Atletica Campionati regionali e italiani allievi. Pierli e Soranzo “Signore della corsa“

È stato un fine settimana ricco di gare quello che ha vissuto l’Atletica 85 Faenza, dove ha conseguito risultati importanti confermandosi tra le migliori società della regione. A Castelfranco Emilia si è svolta la seconda prova regionale del campionato di strada di cross e nonostante il difficile percorso con molto fango dovuto anche alla pioggia caduto nel giorno precedente alla gara, le ‘Signore della Corsa’ si sono distinte nelle prove individuali: Fiorenza Pierli è arrivata prima tra le F45, stesso risultato conseguito da Lucia Soranzo tra le F75. Secondo posto per Valentina Facciani tra le F40 e per Susi Frisoni tra le F60, mentre terze sono arrivate Rita Gabellini tra le F65 e Maria Pia Verzellesi tra le F70, arricchendo il medagliere faentino.

L’Atletica 85 ha così chiuso al secondo posto nella classifica per società dopo la prima volta regionale. Tra i più giovani, molto positive sono state le prove dei ragazzi che hanno mantenuto la quarta posizione in classifica generale e degli allievi che hanno ottenuto la qualificazione ai campionati italiani di cross che si terranno a Cassino domenica 16 marzo. A Forlì si è invece svolta la seconda prova del campionato regionale invernale: Carlotta Tagliaferri (categoria junior) ha vinto il lancio del giavellotto con la sua miglior misura di 37,89m, vittoria anche per Marco Proni nel lancio del martello tra le promesse con 25,61m, nonostante un lancio che valeva i 30m, ma segnato come nullo dai giudici. Entrambi hanno vinto il titolo regionale. Ad Ancona si sono disputati i campionati italiani indoor categoria allievi, che han visto la partecipazione dei faentini Pietro Rizzo, arrivato con oltre un decimo di secondo di ritardo dal suo personale nei 60, e Giorgia Battilani, che non ha ottenuto il tempo per entrare. A Parma, infine, all’interno di un meeting assoluto, la saltatrice con l’asta Vittoria Bosi ha saltato la misura di 3,02m, arrivando a 8 cm dal suo primato personale, facendo registrare il record sociale.