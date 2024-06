Atletica, Dal mare alla vetta del Monte Sagro. Grande Trekking, boom di adesioni. Superata la quota di mille iscritti

Superati mille iscritti, con partecipazioni da Toscana, Lazio, Emilia Romagna e Liguria, oltre a qualcuno proveniente anche dall’estero. E’ tutto pronto per la nona edizione del Grande Trekking, la tradizionale gara (ma c’è anche la camminata non competitiva per quelli che la vogliono prendere con maggiore tranquillità) di domani mattina (partenza ore 8). Gli organizzatori della "Associazione Dilettantistica Grande Trekking" (Andrea Maccari presidente, Rossano Rixi vice presidente, Eleonora Aliboni segretaria) hanno preparato la manifestazione nei minimi dettagli e tutta la ormai collaudata macchina organizzativa è a regime.

Come tradizione, il percorso prevede la salita dal mare alla vetta del Sagro partendo dalla spiaggia di largo Taliercio, località Paradiso. E come nella precedente edizione, per i partecipanti ci saranno tre possibilità: due competitive con il trail sui 35 chilometri (2300 metri di dislivello) e sui 21 chilometri (1500 metri di dislivello), oltre alla non competitiva (walking). Come sempre ci sarà il tradizionale bagno dello scarpone in battigia, e poi via verso il Sagro (chi correndo e chi camminando) con arrivo nel piazzale di Acquasparta, per una sfida con se stessi, ma anche per conoscere meglio un territorio unico e che riserva sempre aspetti inediti. Qualche leggera preoccupazione meteo per le nuvole basse, ma non dovrebbero esserci particolari problemi. Il paesaggio è unico, tra borghi (Fossone, Fontia e Castelpoggio) e boschi, con qualche incontro ravvicinato con la storia alla Gabellaccia.

ma.mu.