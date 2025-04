Atletica Estense: Record di Giovani Atleti e Successi nella Stagione 2025

Con la Pasqua si chiudono i primi 100 giorni di attività di Atletica Estense della stagione 2025, una prima parte di stagione con numeri record, cento tesserati in gran parte U14 ed un volume di attività che rasenta le 500 performance individuali tra competizioni indoor, campestri e corse su strada. Grandi performance come l’argento nazionale indoor allievi di Lorenzo Santese nel getto del peso o il titolo regionale allieve di cross per Valentina Deserti, con una lunga lista di ottimi piazzamenti, ma l’aspetto fondamentale di questi cento giorni è la forte spinta che arriva dal settore giovanile, ormai numericamente dominante in Atletica Estense. Giovani atlete ed atleti che si affacciano non senza timori alle prime competizioni e che rappresentano il futuro dell’atletica della nostra città. Questa spinta giovanile non poteva passare inosservata allo staff di Atletica Estense nella fase preparatoria della tredicesima edizione dello Spring Campus, l’iniziativa che raduna i tesserati e tecnici a Riccione durante le vacanze pasquali per una “quattro giorni di allenamenti, studio, serate di approfondimento su tematiche giovanili e divertimento”. Tolti quindi i limiti di età e facilitata la massima condivisione per lo Spring Campus 2025 da far così ritrovare mercoledì 16 aprile alla stazione di Ferrara sessanta tra atleti e tecnici pronti per la “full immersion pasquale”. La logistica di qualità e concorrenziale con un impianto sportivo totalmente rinnovato ha accolto gli atleti ferraresi, che hanno potuto condividere allenamenti con realtà provenienti dal nord Europa, ed i tecnici confrontarsi con i loro colleghi. Lo Spring Campus è arrivato alla vigilia dell’apertura della stagione outdoor e già entro fine aprile molti saranno gli appuntamenti per il folto settore giovanile, qualche settimana in più per il settore assoluto che vedrà nel mese di maggio svolgersi gran parte degli appuntamenti istituzionali (campionati regionali di società ed individuali) per affrontare in giugno i campionati nazionali e il circuito dei meeting regionali.