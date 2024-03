Atletica, Fabbri medaglia di bronzo nel peso ai Mondiali indoor di Glasgow

Glasgow (Scozia), 1 marzo 2024 – Avvio in chiaroscuro per i fiorentini (o meglio gli atleti provenienti dalla Firenze Marathon) nell’avventura dei Mondiali indoor in corso a Glasgow. Per un Ceccarelli eliminato sui 60 metri, c’è dall’altra parte l’exploit di Leonardo Fabbri, “Fabbrino” per gli amici.

Con un ottimo 21,96 Fabbri si conferma sul podio iridato dopo l'argento all'aperto conquistato a Budapest della scorsa stagione. Nell’anno Olimpico si tratta di un risultato molto incoraggiante. Oro allo statunitense e primatista mondiale Ryan Crouser (22,77), secondo il neozelandese Tom Walsh (22,07), quarto un altro azzurro: Zane Weir a 21,85.

«Siamo stati bravissimi - dice Fabbri ai microfoni Rai estendendo i complimenti al compagno di squadra Weir -, nonostante un pò di nervosismo, perché non hanno accettato il peso a entrambi, siamo stati bravi perché non era facile. Nell'indoor sono svantaggiato perché lancio a destra e devo cambiare un pò la tecnica. Questa di Glasgow è una tappa di passaggio verso Parigi. Spero che la gente sia orgogliosa di noi, terzo e quarto al mondo non è facile, visto il livello che si è raggiunto. La mia medaglia a Budapest ha portato bene e speriamo valga lo stesso anche qui».

Fuori invece Samuele Ceccarelli sui 60 metri: il campione europeo al chiuso è giunto quarto in batteria in 6”,77, a causa di un contrattempo sui blocchi di partenza, come lui stesso ha ammesso in lacrime dopo la gara.