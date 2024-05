Atletica. Fratellanza, Fornasari e Casadei brillano negli Usa

Fratellanza protagonista anche oltre Oceano, un fine settimana da favola.

Negli Usa. Gli atleti modenesi si sono presi la scena nelle fasi finali dei campionati Usa di college. Per la seconda volta nel 2024 e la quarta in assoluto Freider Fornasari è stato nominato atleta ’All American’ nella Naia, la seconda serie nazionale subito dopo la Ncaa. Decisivo il sesto posto nella finale dei 100 metri corsi in 10"25 ed il quinto con la staffetta 4x100 della sua Multnomah University. Emanuela Casadei (foto) ha conquistato la qualificazione per la finale Ncaa in programma dal 5 all’8 giugno a Eugene nel lancio del giavellotto. La romagnola è entrata tra le 24 atlete più forti di tutti i college americani grazie al lancio a 50,42 metri.

Otto titoli. È stato di 8 titoli il bilancio ai Campionati Regionali di Imola. Magica la doppietta della Junior Melissa Turchi su 100 e 200 conclusi davanti in 12"06 e 24"28. Sul giro di pista, invece, si conferma in grande spolvero Anna Cavalieri che in 53"76. Negli ostacoli i 100 hanno visto trionfare Alessia Soukhomazov in 14"40 ed i 400 sono stati conquistati dalla specialista Lucia Quaglieri in 1’01"44. Il sesto ed ultimo successo al femminile è arrivato con Francesca Buselli nei 5000 metri di marcia chiusi con il nuovo record sociale in 24’18"51. Fra i maschi vince Giovanni Cellario il salto in lungo a 6,97. Nell’asta bastano 4,85 metri a Jacopo Mussi per laurearsi campione. Brixia. I portacolori della Fratellanza sono stati decisivi nello storico 2° posto della rappresentativa Allievi dell’Emilia Romagna a Brixia Meeting alle spalle della Lombardia. Da segnalare Rita Manfredini nella staffetta 4x100 vinta in 46"14. Successo sfiorato, invece, da Cesare Taglini negli 800 piani chiusi al secondo posto con 1’54"31 e terzo gradino del podio anche per Filippo Virdis con 1,90 metri nell’alto.

Cadetti. La Fratellanza si conferma campione tra le Cadette (foto sotto) e torna sul gradino più alto del podio anche tra i Cadetti nella due giorni dedicata alla finale regionale dei CdS andata in scena a Modena. I ragazzi hanno vinto con 504 punti contro i 441,5 dell’Atletica Reggio. Al femminile, invece, la squadra gialloblù ha battuto il Pontevecchio Bologna con 497 punti contro i 450 delle rivali. Per quanto riguarda le gare individuali, partendo dai Cadetti, successo di Adam El Masslouhi nei 1000 metri piani chiusi in 2’40"92 e secondo posto assoluto, ma primo nella classifica valida per i CdS, nei 2000 in 5’57"80. Nei 100 ostacoli successo per Tommaso Bigi in 13"94. Vince anche la 4x100 formata da Francesco Forti, Dylan Rovatti, Niccolò Licciardello e Luca Guerra in 47"64. In campo femminile Emi Accorsi vince i 1000 con ampio margine in 3’01"04 e i 2000 con ancor più vantaggio su tutte le rivali in 6’31"64. Successo per i CdS e secondo posto assoluto anche per Mariam Passini nei 1200 siepi in 4’10"94.