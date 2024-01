Atletica. Grossi bronzo nel triplo

Ottimi risultati per l’Atletica 85 Faenza. Alla Graziola si è disputata la prima prova provinciale di cross per tutte le categorie fino ai cadetti. Il club manfredo, organizzatore dell’evento, ha proposto ben 101 atleti-gara, portando a casa l’oro nei 2 km cadetti con Ruggero Vespignani. A Parma e Modena si sono invece svolti i regionali indoor per le categorie allievi, junior e promesse. A Parma, Irene Grossi (a destra in foto), impegnata nel salto triplo, ha conquistato il 3° posto junior con 10,63 metri. Nel lungo promesse, bene anche Arianna Marocchi, giunta terza con 4,96 metri. A Modena sono arrivati altri importanti podi: argento junior per Sofia Tarozzi nei 60 hs (9’’20 in qualifica e poi 9’’26 in finale). Argento anche per la ‘promessa’ Carolina Alvisi nei 60 piani in 7’’86; bronzo invece per l’allieva Zoe Fiorentini con 7’’90. Tra i tanti presenti dell’Atletica 85 Faenza, anche Filippo Paganelli, che ha chiuso la prova dei 60 piani in 7’’12.

Al meeting di Ancona sono arrivati tanti primati personali. In particolare, nel salto in alto, Mihaela Secrieru quarta con 1,50 metri e Maia Minardi settima con 1,45m. Nella stessa specialità, ottimo anche il miglioramento di Alessandro Villa, 7° con 1,55. Nei 60 piani, infine, con addirittura 273 iscritti, sono arrivati il 13° posto per Beatrice Bertoni in 8’’27 e il 22° per Margherita Poli in 8’’45.