Atletica Il Parco Alpi Apuane rafforza il settore Master L’obiettivo del team guidato da patron Poli è bissare il triplete

Nuovi arrivi anche nella squadra Masters per il Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar, che dopo essersi assicurato alcuni atleti di spessore per le categorie assoluti e promesse, ha rinforzato anche i Masters con l’obiettivo di bissare il triplete (vittoria nella campestre, nella corsa in montagna e su strada) conquistato nel 2023. Provenienti dall’Orecchiella Garfagnana arrivano Andrea Nannizzi, Michelangelo Fanani (nella foto), Jonatan Toni, Giordano De Servi, Simona Carradossi e Massimo Daddoveri. Dal gruppo sportivo “Marciatori di Barga“ arriva Andrea Mori; dalla società Cambiasso di Genova indosserà la canotta biancoverde Elena Spallina mentre dal gruppo sportivo “Gregge ribelle“ di Siena arriva Andrea Orsi. Come la squadra assoluta, anche quella Masters sarà presentata sabato 27 gennaio in occasione della seconda edizione del “Corri il tuo 5000“, gara open sulla pista di Castelunovo Garfagnana.

"Vogliamo confermare i risultati della scorsa stagione e, nei limiti delle possibilità, anche migliorarli – dice Graziano Poli, il presidente del sodalizio bianco verde – da anni siamo la prima società in Toscana e tra le prime in Italia, ma vogliamo ancora migliorare". Il Gruppo Sportivo Parco Alpi Apuane nasce nel 2003 e da quella data è stato un crescendo di podi e successi.

ma.mu.