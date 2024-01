Atletica: il via alle 9,02 dalla pista dello stadio. Maratona a Crevalcore. Bortolacelli è la star

La star della giornata sarà Omar Bortolacelli, atleta paralimpico di Sant’Agata Bolognese che, in questo 2024, sta preparando la maratona di New York. Classe 1984, Omar è rimasto vittima di un incidente il 29 giugno 2011, mentre prestava servizio a bordo di un’ambulanza.

Premiato dall’amministrazione di Crevalcore, Omar è un vero inno alla gioia e all’ottimismo con il suo motto: "Il mio mondo è cambiato in meglio. Nella vita si cade, ma ci si può sempre rialzare".

Oggi Omar sarà un osservato speciale alla maratona di Crevalcore, giunta all’edizione numero undici. Una ’corsa fatta in casa’, perché gli organizzatori sono Monica Barchetti e Andrea Accorsi, che vivono a Crevalcore. Ex azzurri di ultramaratona, Monica e Andrea hanno pensato a una corsa per chi, appunto, è abituato alle lunghe distanze.

Previsto l’arrivo di almeno settecento atleti, con un tocco straniero: al via anche due brasiliani, due spagnoli e uno scozzese.

Due le competitive che partiranno dalla pista dello stadio Comunale. La maratona che partirà alle 9,02 e la Mezza della Befana che scatterà alle 9,30.

Pranzo della Befana per tutti a partire dalle 11.30 all’interno della palestra in via Caduti di Via Fani.