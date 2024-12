Atletica: la gara ’Velocissima di Natale’ a Modena. Di Milia vola nei 60 indoor. Bene anche Contarini ed Ehirim

Test sui 60 metri per alcuni giovani atleti imolesi, a Modena, alla “Velocissima di Natale”. Si è aperta la stagione indoor dell’inverno 2024-25, gareggiando ovviamente ancora con le categorie dell’anno solare in corso.

Nella categoria ragazzi Raffaele Di Milia è secondo dietro soltanto a Francesco Pretolesi della Libertas Forlì: dopo essersi qualificato in 8“02 in batteria, migliora nuovamente il suo pb con 7“96.

Finale sfiorata invece tra le ragazze per Viola Contarini, settima, che con 8“64 migliora di un centesimo il suo pb indoor, 13esima Denisa Maria Ursac con il tempo di 8“90.

Tra i cadetti, Filippo Ken Ehirim corre in 7“86, stracciato il suo pb. Netto miglioramento anche per Ettore Montroni, che ferma il crono a 8“14.

Dalla Maratona di Pisa arrivano ottimi risultati. Con i colori della Sacmi Avis, infatti, Fabio Angelini ha chiuso i 42 km in 2h45’53 e una bravissima Federica Cicognani ha fermato il cronometro a 2h54’09. Molto bene anche Giada Monti che, a poche settimane dalla maratona di New York, ha corso la mezza in 1h30’38, suo nuovo primato.