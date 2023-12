Atletica. La Polisportiva Azzano fa il bilancio

Il 2023 è stato l’anno della nascita della Polisportiva Azzano, associazione sportiva dilettantistica che si è impegnata nell’organizzazione di due gare podistiche ad Azzano, paese della montagna del Comune di Seravezza. L’8 luglio si è tenuto il campionato toscano di corsa in montagna che ha visto la partecipazione di oltre 150 iscritti. Il 24 settembre invece è stata la volta della 2ª edizione della "Stra-Azzano"“in ricordo di Vando D’Angiolo”, vinta dalle Twins della Polisportiva Azzano Andreea e Ioana Lucaci. Questa è stata l’occasione per sostenere l’associazione “I sogni di Anna ODV” e conoscere la storia della piccola Anna. Un altro motivo di orgoglio è il risultato portato a casa dall’atleta della Polisportiva Azzano Andrea Bardini, campione italiano nei 1000 metri retrorunning. "Il 2024 sarà un anno che ci vedrà impegnati nell’organizzazione di nuovi eventi – riporta il Consiglio dell’ASD Polisportiva Azzano – occasione per portare alla scoperta del nostro bellissimo territorio. Un ringraziamento a tutti i nostri atleti e a tutti coloro che ci sostengono. Buone feste!".