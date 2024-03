Atletica, la società Alta Toscana è tornata a esprimersi a buoni livelli nel settore giovanile. Daniel Uwamanam sale sul gradino più basso del podio nel salto in lungo

L’Atletica Alta Toscana è tornata ad esprimersi a buoni livelli nel settore giovanile dopo un periodo di letargo agonistico. Il sodalizio apuano presieduto da Giovanni Leverotti al primo campionato di società di categoria, svoltosi al campo di atletica Falcone-Borsellino di Pietrasanta, si è piazzato ottavo su 24 società con la formazione cadetti nel raggruppamento che ha visto gareggiare insieme le province di Pistoia, Lucca, Pisa, Livorno e Massa Carrara. Fra tutte è spiccata la prova di Daniel Uwamanam, giunto terzo nel salto in lungo con la misura di 5,85 mt e settimo nella gara dei 150 mt con 18“86.

Buone prestazioni hanno offerto anche i velocisti che sulla distanza degli 80 e 150 mt hanno regalato tutti il loro personal best: Giacomo Leverotti li ha corsi in 10“20 e 19“17, Nicolò Marzario in 10“40 e 19.98, Mateo Neagu (al primo anno in categoria) in 11“44 e 21“27. Il debuttante Lorenzo Nebiu ha corso gli 80 mt in 10“66. Anche dal mezzofondo sono arrivate buone notizie da Filippo Fico (3’28“18), Giacomo Mazzei (3’28“75) e Luca Manfredi (3’30“83) che rientrava dopo un infortunio. In campo femminile la cadetta Giulia Andreuccetti ha fatto il suo miglior tempo sia sugli 80 mt (11“19) che nei 150 mt (21“76); le mezzofondiste Diana Fabretto (3’39“34) e Giulia Azioni (4’02“87) hanno sfoderato la loro miglior prestazione stagionale nei 1000 mt.

Il prossimo impegno della squadra sarà per i mezzofondisti al campionato nazionale CSI di corsa campestre di Lecco il 6 aprile e per il resto della compagine il secondo campionato di società a Lucca sempre il 6 aprile.

Gian. Bond.