Atletica, la società dei “runnerini Doc Afaph“ protagonista nella prova di corsa in montagna ragazzi della Fidal. Ottimo esordio per Francesco Lazzarotti nell’impegnativo tracciato di Reggello

Per i Runnerini Doc Asd Afaph le sfide continuano: Francesco Lazzarotti, categoria Ragazzi, si è cimentato in una competizione diversa dal solito. Al primo anno nella categoria confrontandosi con svariati rivali di un anno più grande, ha gareggiato a Reggello (Firenze) nella prova Fidal valida per il campionato di corsa in montagna. Ottimo esordio per lui dopo le eccellenti prestazioni nella corsa campestre in un circuito di 1000mt con dislivelli veramente impegnativi e pieni di insidie , resi inoltre molto scivolosi dalle piogge dei giorni antecedenti. Arrivato 12° su 26 atleti, Francesco ha pagato inizialmente l’ingorgo alla partenza in un passaggio veramente stretto. Rimasto indietro ha mantenuto un passo costante che gli ha permesso di recuperare parecchie posizioni, ma purtroppo la distanza acquisita dai primi atleti,gli spazi angusti ( dove non era possibile superare e un terreno veramente ostico), hanno fatto si che non riuscisse a recuperare più posizioni.

Arrivo in volata al cardiopalmo con un altro atleta che ha suscitato gli applausi del pubblico e che ha messo in evidenza l’ottima preparazione alla gara della coach Vittoria Bertelloni, sfortunatamente non presente per problemi personali, che si è affidata all’amico e vice Coach Riccardo Lazzarotti, babbo di Francesco. Una giornata all’ insegna dello sport e della fatica che ha regalato molte emozioni al pubblico presente.

Prossima tappa la 2ª gara del Cds corsa in montagna a Marignana, in quel di Camaiore. Ricordiamo che Francesco, reduce dalle quattro prove di corsa campestre Csi (Altopascio, Lecore, Pian del Lago Siena e parco del Magliano Massa), si è laureato leader assoluto del Gran Prix regionale di cross Csi per la categoria ragazzi.