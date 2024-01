Atletica leggera - Campionati regionali. "Master» su pista. Due ori per Frandi. Bene il Parco Apuane

Ai campionati regionali Master su pista, lo specialista Massimiliano Frandi (foto) del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar ha conquistato due ori nei negli 800 metri in 2’16” e nei 1500 in 4’41” nella categoria MM 50. Per i biancoverdi anche il terzo posto in 5’11” di Roberto Gianni nei 1500 nella MM 45. A Luni, in provincia della Spezia, alla "Corri per il Gaslini", gara su strada di 9 km, valida per il circuito del "Corrilunigiana", nella classifica maschile in evidenza Marco Sagramoni, terzo assoluto in 31’55” e il giovane Nicola Vanni, quinto assoluto in 32’50”. Nelle varie categorie: terzo posto per Adriano Mattei, sesto Mirco Toma, seguito da Maurizio Pierotti, Manuel Tilocca, Giovanni Balloni. Nella Categoria "1", podio interamente biancoverde con Lucio Cupelli, Gino Cappelli e Fabrizio Santi. Nelle altre categorie: podi per Luciano Bianchi, Maurizio Folegnani e Enrico Piastra. Grazie a questi risultati il Parco Alpi Apuane si è imposto nella classifica a squadre.

Tra le donne grande prova per la giovane Marta Micchi, terza assoluta in 37’20”, mentre Paola Lazzini è salita sul podio al terzo posto nella categoria "A". A Guardistallo (Livorno), alla "Cronoscalata della Tabaccacia", di 5.4 km, prova del Criterium toscano, si è imposto nella "Seniores" Dario Anaclerio in 23’04”. Fra gli "Argento" sempre più leader Francesco Frediani. Flavia Cristianini ha prevalso nellae "Veterane", Arturo Sargenti terzo nei "Veterani" Oro.

Dino Magistrelli