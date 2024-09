Atletica leggera - Campionato assoluto per società. Virtus: doppio salto nella serie "A»

Momento indimenticabile per la Virtus Lucca: conquista la doppia promozione sia con la squadra maschile che sale in serie "A" Oro che con la femminile per la prima volta nella sua storia in serie "A" Argento.

La maschile, impegnata nella finale "A" Argento del campionato di società assoluto a Camerino, centra l’obiettivo con 163 punti. In pista e in pedana i protagonisti del capolavoro: Alessandro Pregnolato sesto nei 100 metri; Emmanuel Ojeli primo sia nei 200 che nei 400; Latena Cervone quarto negli 800 e ottavo nei 3000 siepi; Alessandro Santangelo settimo nei 1500 e sesto nei 5000; Augusto Orsi undicesimo nei 400 hs; Vito di Bari quarto nella marcia 5000 metri; la "4x100" (Senal Kankanige, Cristian Cordoni, Francesco Cordoni e Alessandro Pregnolato) nona; la "4x400" (Alessandro Pregnolato, Niccolò Bertelloni, Francesco Cordoni ed Emmanuel Ojeli) seconda; Stefano Sottile primo nel salto in alto; Matteo Oliveri terzo nell’asta; Valerio De Angelis terzo nel lungo e primo nel triplo; Antonj Possidente sesto nel peso; Antonio Laudante quinto nel disco; Stefano Barbone primo nel martello e Roberto Orlando terzo nel giavellotto.

La femminile, nella finale "A" Bronzo, con un gran quarto posto e 139 punti all’attivo, scrive la storia. Questi i risultati delle singole gare: Idea Pieroni prima nel salto in alto con il nuovo primato personale di 1.93 e quinta nel triplo; Carolina Fraquelli prima nei 5000 metri; Verdiana Casciotti prima nella marcia 5000 metri; Violette Ndayikengurukiye terza nei 1500; Marta Castelli quarta negli 800; Ilaria Razzolini quarta nei 100 hs; Emma Puccetti quinta nei 3000 siepi; Bianca Pellini settima nei 400; Clarice Gigli settima nei 400 hs; Martina Bertella ottava nei 200; Viola Perotti undicesima nei 100; staffetta "4x100" (Aurora Massaglia, Giulia Sabò, Martina Bertella e Viola Perotti) settima; "4x400" (Bianca Pellini, Giulia Sabò, Clarice Gigli e Marta Castelli) quinta; Agnese Mattii settima nell’asta; Elena Abetini decima nel lungo; Viola Pieroni nona nel peso e nel disco; Martina Della Bartola nona nel martello e Malinka Wojcikowski bronzo nel giavellotto.