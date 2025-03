Atletica leggera - Cross: campionati italiani. Parco Alpi Apuane prende oro e argento

Grande impresa del Parco Alpi Apuane Team Ecoverde: oro e argento a Cassino, al campionato tricolore a squadre di cross. La squadra biancoverde si è piazzata seconda assoluta, grazie ai primi tre piazzamenti dei propri atleti, validi per la compilazione della classifica: Louis Intunzinzi, burundese da poco arrivato, in 30’10”. Poi il giovane talento Nicolò Bedini in 31’14” e, con qualche secondo in più, Michele Fontana. Nel quintetto titolare schierato dal Parco hanno gareggiato anche René Cuneaz e Francesco Nardone. A livello individuale ha prevalso in volata Celestin Ndikumana davanti a Oscar Chelimo e Louis Intunzinzi.

Nella classifica a squadre hanno vinto gli storici avversari del Parco, gli emiliani dell’ Atletica Casone, davanti ad Alpi Apuane; terzo posto per Sicilia Running. Nella edizione 2024 era stata la squadra biancoverde garfagnina a primeggiare, distanziato di ben otto punti lo squadrone dell Casone Noceto di Parma e di venti l’Atletica Val Brembana; più lontane le altre: Atletica Vomano, Dinamo Sport, Sicilia Running e via diecendo.

Di spessore anche le altre prove individuali dei biancoverdi Roberto Di Pasquali, Francesco Da Vià, Jean Pierre Vallet, Mattia Scalas e Andrea Nannizzi. Per infortunio non hanno potuto gareggiare Omar Bouamer, Lorenzo Brunier e Marco Zanzottera.

Il primo posto a squadre e, dunque, l’oro tricolore è arrivato, invece, nella categoria "MM35", con il quartetto composto da Andrea Nannizzi, Carlo Pogliani, Stefano Bascherini e Emanuele Fadda che si è imposto in maniera autoritaria nella gara a staffetta. Ogni atleta doveva compiere un giro di due chilometri. Il quartetto biancoverde (composto da Andrea Nannizzi, Emanuele Fadda, Carlo Pogliani e Stefano Bascherini) lo scorso anno era giunto secondo.

Infine buone le prove nella gara del corto maschile di 3 km per la promessa Loic Proment e per Stefano Bascherini.

Dino Magistrelli