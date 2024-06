Atletica leggera. Doppio titolo toscano nei 5000 per la Fraquelli

Nel momento clou della stagione outdoor, la Virtus continua a trovare conferme nelle prestazioni e nei brillanti risultati dei propri atleti. Ai campionati toscani "Assoluti" e "Promesse", al "Martini", la società del presidente Caturegli ha fatto ancora una volta incetta di medaglie.

Il risultato di maggior prestigio è quello di Carolina Fraquelli, allenata da Enrico Carelli, che, al termine di una gara impeccabile, conquista contemporaneamente il doppio titolo di campionessa toscana dei 5000 metri sia "assoluti" che "Promesse", riscrivendo anche il primato personale (16’44”25).

Tanti i podi: argento per Carlo Bresciani nel salto in lungo assoluti e per la staffetta "4x400" assoluta, composta da Matteo Leverotti, Riccardo Pintus, Filippo Sodini e Nicolò Bertelloni. Bronzo "Promesse", invece, per: Nicolò Bertelloni nei 200 metri; Riccardo Pintus e Gioia Ferretti negli 800. Nel triplo buona prova per Cecilia Naldi e Aurora Massaglia, rispettivamente quarta e quinta.

Sempre al "Martini", oltre ai campionati toscani assoluti e "Promesse", ha ospitato anche il campionato toscano "Allievi" maschile e femminile che ha visto la vittoria di Augusto Orsi nei 400 hs di Marco Pardini nel salto in lungo e di Agnese Mattii nel salto con l’asta. Medaglia d’argento per Elia Bani nei 200 metri.