Atletica leggera: gli assoluti. L’Alga si prende otto medaglie. Il cadetto Misuri è protagonista

Sei ori e due bronzi per l’Alga Atletica Arezzo tra coppa Toscana Ragazzi e campionati di società Cadetti. Le due manifestazioni interprovinciali sono andate in scena allo stadio di atletica di Grosseto e hanno proposto un confronto tra centinaia di giovani atleti e atlete in rappresentanza di società aretine, grossetane e senesi. Tra i grandi protagonisti della gara è rientrato Filippo Misuri (nella foto) del 2009 che, nella categoria Cadetti, è riuscito a salire sul primo gradino del podio nel salto in alto con 1.83 metri e nel salto triplo con 13.40 metri, registrando in entrambi i casi il record personale.