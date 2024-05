Ciclismo, esordiente di Santa Sofia sugli scudi in Veneto. Il baby Facciani a segno col team regionale

Piccoli campioni di ciclismo crescono in val Bidente: il tredicenne Lorenzo Facciani di Santa Sofia è stato selezionato per la rappresentativa dell’Emilia-Romagna. Con la passione della mountain bike, ha iniziato il suo percorso a soli 10 anni con l’associazione Bidente Bike Project guidata da Matteo Fabbri. Lorenzo poi à passato dalla mtb al ciclismo su strada nel 2023, specialità affidata al direttore sportivo Giuliano Chiusi, esperto nel settore dei giovanissimi dai 6 ai 12 anni. Facciani non ha comunque abbandona il suo primo amore, ovvero la mtb, e proprio nel 2023 ha addirittura vinto il Meeting nazionale Mtb a Pescara; nel carniere anche due vittorie su pista nel velodromo di Forlì, ottenendo inoltre qualche valido piazzamento pure già con la bici da strada.

Nelle settimane scorse il tredicenne è stato promosso nella categoria superiore Esordienti insieme a tre suoi compagni della Bidente Bike Project (Cristian Perini, anche lui di Santa Sofia, Edoardo Sartoni e Marco Voinea); tutti si sono trasferiti alla storica società Us Forti e Liberi di Forlì gestita dal direttore sportivo Claudio Erbacci.

Quello di Facciani è stato un buon inizio di stagione, con 4 piazzamenti nelle prime 5 gare e con la prima vittoria di stagione a Bastia Umbra, quella che gliha aperto le porte per la convocazione nella Rappresentativa dell’Emilia-Romagna dove sono inseriti 6 migliori atleti che si sono contraddistinti nella prima parte di stagione.

"Ho gareggiato – precisa Lorenzo – nel circuito in Comune di Illasi (Verona), che ci ha subito tastato il polso. Una gara impegnativa – 32 km con 380 metri di dislivello –, in cui mi sono classificato nono, mentre nella classifica generale a squadre la rappresentativa dell’Emilia-Romagna ha vinto. E’ stata una esperienza bellissima per me – conclude –. Vivo con tanta passione questo sport, faccio tanti i sacrifici con ben cinque allenamenti a settimana e affronto gare in tutti i fine settimana. Sono onorato di indossare questa maglia e rappresentare un intera regione splendida come l’Emilia-Romagna".

Oscar Bandini