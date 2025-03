Atletica leggera. Gs Orecchiella riparte. Ecco il nuovo team

Il Gs Orecchiella Garfagnana ha inaugurato la nuova stagione agonistica con la presentazione ufficiale delle squadre del settore assoluto, al Polo tecnologico Lucchese. Evento che ha segnato l’inizio di una nuova fase per il sodalizio, con l’ambizioso obiettivo di raggiungere risultati d’eccellenza sia in campo maschile che femminile. Attraverso interviste e sessioni fotografiche, la giornata è stata dedicata alla presentazione del calendario agonistico, ricco di sfide importanti, su palcoscenici nazionali e internazionali ed alla conoscenza, alle motivazioni ed alle aspirazioni degli atleti che compongono il gruppo. "Questo evento non è solo un momento di celebrazione, ma anche un punto di partenza per una nuova avventura sportiva – ha affermato il vicepresidente Marco Giannotti – : siamo determinati a spingere i nostri limiti ed a ottenere risultati significativi sia nel maschile che nel femminile". La giornata si è conclusa con una corsa leggera: un’occasione per rafforzare lo spirito di squadra, per catturare l’energia e la passione degli atleti, pronti come non mai a condurre un 2025 ai vertici.

Flavio Berlingacci