Atletica leggera: la 23enne, quest’anno ancora senza gare, torna oggi a Modena sui 110 ostacoli. Bentornata Giulia Guarriello!

La grande novità di questo finale di stagione è il rientro alle gare di Giulia Guarriello (nella foto), la 23enne portacolori dell’Atletica Guastalla Reggiolo, rimasta ferma tutto il 2024 a causa di infortuni. Giulia, che ha già vestito la maglia della nazionale azzurra agli europei under 23 e ai Giochi del Mediterraneo, a maggio aveva fatto un’apparizione in staffetta, ma questa di domani a Modena sarà la prima gara individuale e per di più sulla sua distanza che sono i 100 ad ostacoli.

Restiamo al Trofeo Crotti-Ruggeri di Modena (il via dalle 15,30) per dire della presenza di una quarantina di reggiani, alcuni ben quotati: in particolare Andrea Messori sui 100, assieme a Bokar Badji che cerca "vendetta" dopo l’esclusione dai mondiali master, Alessandro Casoni, il giovane mezzofondista della Corradini, Alessandro Bellelli della Self nell’alto, Benjamin Nyanney dell’Atletica Reggio nel lungo e Lucia Cantergiani sugli 800.

Oggi a Correggio c’è però un succoso antipasto, a partire dalle 15,30 con ingresso libero.

E’ il Trofeo Tania Galeotti che la Self Montanari e Gruzza organizza con alcune distanze cosiddette spurie. Elena Fontanesi, ad esempio, è iscritta sui 500 e sul miglio, Viola Canovi correrà gli 80 metri piani, altri ancora i 150. Due forti marciatori reggiani gareggiano su una distanza classica, i 5 chilometri, con protagonisti Sara Vitiello e Cristian Serra.

Oggi a Busseto gareggiano i ragazzi e i cadetti di Corradini Rubiera e Atletica Guastalla Reggiolo.

Domattina a Castelnovo Monti si disputa il Trail della Pietra, su varie distanze con diverso impegno di dislivello. Si parte dalla non competitiva di km 8, per passare alla km 13 definita paradiso, la 23 km purgatorio e la 39 inferno. Alle 9,45 partirà anche un mini trail per i ragazzi.

c.l.