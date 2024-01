Atletica leggera: la storia. Una maratona di famiglia

La famiglia Lucaci, al femminile, è stata protagonista a Valencia, in Spagna, nella classica maratona internazionale, alla quale ogni anno partecipano migliaia di persone. Le tre atlete del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar, mamma Maricica e le gemelle Ioana e Andreea si sono rivelate brave anche nella maratona.

Ioana Lucaci, con il tempo di 2h 52’, ha stabilito il nuovo record personale sulla distanza dei 42 chilometri. Apprezzabili anche le prove di Andreea, in 3h 04” e di mamma Maricica, classe 1964, in 4h 14”. "Veramente sempre più brave Ioana, Andreea e Maricica – commenta soddisfatto il presidente Graziano Poli – . Sono risultati che meritano per il continuo impegno, per gli allenamenti che cercano di rendere compatibili con l’orario di lavoro e la grande tenacia in gara, dove non si risparmiano e puntano sempre al massimo".

Nel giugno scorso, a Peccioli, per le due gemelle Lucaci ci fu anche un primo posto assoluto ex aequo, giunte sul traguardo dandosi la mano, per la gioia del presidente Graziano Poli e della segretaria dello squadrone biancoverde, Paola Lazzini. "Da quando sono giunte nella nostra squadra – aggiunge il presidente Poli – , le gemelle volanti Ioana e Andreea hanno fatto continui miglioramenti. Merito delle loro qualità atletiche naturali, della bravura dei nostri tecnici nel farle migliorare e della costanza e caparbietà di queste due ragazze a fare sempre meglio, con l’obiettivo di abbassare continuamente i tempi del cronometro".

Sulla scia della pioniera e ancora competitiva Paola Lazzini, delle gemelle Lucaci e anche della mamma Maricica, va sottolineato che il Gp Parco Alpi Apuane si sta mettendo sempre più in luce anche per i risultati del settore femminile e, dunque, c’è da sottolineare che i colori biancoverdi si fanno sempre più… rosa.

Dino Magistrelli