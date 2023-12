Atletica leggera. La Virtus rinnova con Ojeli. E arrivano anche i rinforzi. Cinque nuovi acquisti

La Virtus Lucca si prepara per la prossima stagione ormai alle porte, mettendo a punto delle importanti operazioni per l’allestimento della squadra. Il primo passo verso il consolidamento della squadra maschile (che prenderà ancora parte alla serie "A" Argento) è stata la conferma del velocista nigeriano Ifeanyi Emmanuel Ojeli, specialista dei 400 metri e uno dei talenti più interessanti nel panorama dell’atletica internazionale (ha preso parte ai Giochi Olimpici di Tokyo e ai Campionati del mondo indoor 2022). Vestirà biancoceleste per la quarta stagione consecutiva.

In Virtus arriva anche il discobolo Antonio Laudante, classe ‘93, con un interessante primato personale di 49.72, firmato nel 2021 sulla pedana della pista di Virgiliano, a Napoli. Laudante, che nel corso della sua carriera ha collezionato ottimi risultati sia nel peso che nel disco, arriva dall’Atletica Aversa ed è impaziente di iniziare la nuova avventura per dare il proprio contributo alla causa biancoceleste. Un altro innesto importante è quello del ventitreenne Valerio De Angelis, specialista nel salto triplo, vicecampione italiano indoor ad Ancona 2023 con la misura di 15.86 che, allenato dal tecnico Marco De Santis, arriva a titolo definitivo dall’Asa Ascoli.

Dall’Ideatletica Aurora approda il lanciatore Antonio Cannalonga, specialista nel giavellotto, più volte campione italiano nelle diverse categorie giovanili. Grande talento, figlio e nipote d’arte, cresciuto con i preziosi insegnamenti del nonno Elio, Cannalonga vanta, con l’attrezzo da 800 grammi, un record personale di 65.32, realizzato nel 2023 ad Avellino, oltre a vari titoli italiani giovanili e la partecipazione in maglia azzurra agli Europei Under 18 di Gerusalemme 2022.

L’idea della società di continuare a puntare sulla crescita del settore giovanile si concretizza con altri due arrivi di ottimo livello: quello dell’allievo Augusto Orsi, specialista nel siepi e nel mezzofondo veloce, in prestito dal Gs Orecchiella, allenato dal tecnico Luigi Principato e dell’altro mezzofondista, Leonardo Santangelo, cadetto, dall’Atletica Fucecchio.