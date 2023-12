Atletica leggera: le sfide. Bedini terzo in Albania

Nicolò Bedini del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar, campione italiano Under 23 sui 5mila metri e maglia azzurra sui 10mila, è salito al terzo posto assoluto del podio, con il tempo di 1h 08’23”, nella mezza maratona di 21,097 chilometri, disputatasi a Tirana, in Albania, al termine di una bella gara che ha visto la partecipazione di numerosi atleti di livello internazionale.

A Cascina di Pisa, invece, alla "Staffetta lungo le mura", vittoria nella mista per Marta Micchi e Andrea Nannizzi e, nella categoria "Argento", per Luciano Bianchi e Marco Osimanti. Poi un secondo posto di categoria per Paolo Cogilli e Nicola Matteucci, Flavia Cristianini e Paola Lazzini e buona prova per il duo Fabrizio Santi-Giovanni Ferrari. I biancoverdi del presidente Graziano Poli si sono distinti anche alla classica "San Gimignano - Volterra", con il secondo posto assoluto per Alice Parducci e la buona prova per Lorenzo Pellegrini.

A Pescaglia, al "Pignone Trail", vittoria di categoria per Raffaele Zamberoni e buone prove per Francesco Ciardetti e Luca Linari sulla distanza di 36 chilometri. Bravi anche Dario Anaclerio e Mjchol Giannoni sulla distanza di 19 diciannove chilometri.

A Milano, alla "Corri Bicocca", terzo posto di categoria per Paola Lazzini e buona prova per Francesco D’Agostino; a Castelnuovo Magra (La Spezia), alla "Corri a Castelnuovo", secondo posto assoluto per Nicola Vanni; primo posto di categoria per Fabrizio Santi, Franco Cusinato e Flavia Cristianini; secondo posto di categoria per Enrico Piastra e Gino Cappelli; terzo posto di categoria per Paolo Cogilli. Buone prove per: Simone Carlini, Simone Bordigoni e Giovanni Marra.

A Valencia, alla "Valencia Half Marathon", in luce Roberto Tognari e Rosa Ana Sequeiros Giraldez.

Infine, a Quarrata, alla "Camminata per le legalità", secondo posto assoluto per Juri Mazzei, terzo posto di categoria per Marco Osimanti e Federico Gonfiantini e buone prove per Giada Abbatantuono e Manuel Tilocca.

I biancoverdi bravi anche pista. A Pistoia, al Grand Prix Master, secondo posto assoluto per Massimiliano Frandi sugli 800 metri (e quinto posto per lui sui 1500 metri). Poi terzo posto assoluto per Giacomo Bruschi sui 5mila metri e buona prova per Gianpaolo Filauro, sempre sui 5mila.

Dino Magistrelli