Atletica leggera. Marsicovetere atleta dell’anno

L’annuale sondaggio indetto dalla Federazione regionale di atletica leggera per individuare il migliore atleta, conclusosi a dicembre, ha visto primeggiare il forlivese Luca Marsicovetere, giovane e talentuoso virgulto della Libertas. La votazione ha coinvolto tutti i tesserati Fidal della Regione – atleti, tecnici e dirigenti – e sin dalle prime battute è stata una corsa senza rivali. Infatti, nei due mesi di votazione – la Fidal aveva scelto due protagonisti per categoria – Marsicovetere ha sempre mantenuto il comando con un margine sugli avversari che, di giorno in giorno, è cresciuto tanto da doppiare il secondo classificato: 493 preferenze per Luca Marsicovetere e 240 per le staffettiste de La Fratellanza di Modena; terzo, con 218 punti, il ravennate Enrico Montanari, anche lui tesserato per il club modenese.

Un premio significativo, anche per l’indiscusso valore dell’atleta che nell’anno appena concluso ha ottenuto l’argento nei 400 metri ai Campionati Italiani Junior e la convocazione in azzurro per gli Europei Under 20 di Gerusalemme. Da lodare la massiccia partecipazione al sondaggio di tutti i componenti della Libertas, dai tecnici ai genitori, fino ai dirigenti. Un tam tam coinvolgente che denota attaccamento alla maglia in un vincolo emotivo che cresce di anno in anno. Proprio in questi giorni, tra l’altro, Marsicovetere è tornato dal suo primo raduno nazionale giovanile di Formia, dove i tecnici federali hanno visionato gli azzurrini in vista della nuova stagione e in particolare del Mondiale Under 20, a Lima dal 27 al 31 agosto.

