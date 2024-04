Atletica leggera. Mezza maratona. Orecchiella in festa. Pieroni brilla a Vienna

Gruppo sportivo Orecchiella Garfagnana di nuovo protagonista a livello femminile, con la grande prestazione di Roberta Pieroni (foto) alla recente Mezza maratona di Vienna, dove la portacolori della società biancoceleste della Media Valle del Serchio centra il primo posto di categoria ("F55") e si piazza 112ª donna assoluta, fra oltre ventimila partenti. In uno scenario molto bello e suggestivo, a coronamento di una trasferta lunga e dispendiosa, l’atleta garfagnina chiude i 21,095 chilometri di un tracciato veloce e selettivo, con il tempo di 1h37’03”, superando un nutrito lotto di concorrenti.

Una soddisfazione non da poco per la Pieroni che la ripaga di tanti sacrifici, in una specialità molto difficile che richiede tanti allenamenti e, soprattutto, un’enorme passione per questo sport.

Da segnalare, nella spedizione del Gs Orecchiella Garfagnana a Vienna, anche il quarto posto di categoria ottenuto da Gino Pannocchia, nel maschile, a completare una giornata importante per il gruppo sportivo che, ora, si prepara ad altre sfide, sia al maschile che al femminile, per quanto riguarda le corsa su strada che per quanto concerne la corsa in montagna, l’autentico fiore all’occhiello del sodalizio garfagnino.

Flavio Berlingacci